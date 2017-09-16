Сайнс: давно следил за возможностью перейти в «Рено»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший признал, что давно искал возможность перейти в «Рено». Испанец отправится в команду из Энстоуна по окончании текущего сезона.

«Я знал, что такой шанс есть, и он стал большим в прошлом месяце, когда все переговоры начались. Так что я давно следил за этой возможностью, но только в прошлом месяце ситуация начала развиваться. Все пришли к согласию, и я думаю, что это положительная сделка для всех сторон. Думаю, все должны быть довольны», — приводит слова Сайнса Crash.