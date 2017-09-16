Хэмилтон: удивлён, что «Макларен» и «Хонда» не расстались раньше

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что его удивляет, как долго «Макларен» сотрудничал с «Хондой».

«Честно говоря, я удивлён, что этого не случилось раньше. Это был долгий и тяжёлый период для обеих сторон. Надеюсь, расставание станет новым началом для «Макларена», ведь они должны биться с нами. И кто знает, может, в будущем «Хонда» вернётся», — цитирует Хэмилтона ESPN.

«Хонда» поставляла «Макларену» моторы с 2015 года, но за три года так и не смогла построить мощную и надёжную силовую установку. С 2018 года «Макларен» будет сотрудничать с «Рено», а «Хонда» с «Торо Россо».