Боттас: понимаю, почему новый контракт рассчитан на год, и доволен

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не беспокоится из-за того, что новый контракт с командой рассчитан лишь на один год.

«Должен сказать, я доволен. Понимаю, что команда хочет иметь другие варианты на будущее. Я на 100 % понимаю это, и я доволен. Это всё равно лучше, чем мой первый контракт. Как и раньше в моей карьере в Ф-1, всё будет зависеть от меня. При хорошем выступлении проблем не будет, и у нас с командой может быть долгое совместное будущее.

Я верю в себя, верю, что продолжу расти, как пилот, и становиться лучше. Если буду выкладываться на 100 % в каждой гонке и продолжать прогрессировать, то я уверен в своём будущем. В этом сезоне я заработал возможность на следующий, и это придаёт мне уверенности», — цитирует Боттаса Motorsport.