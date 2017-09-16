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Боттас: понимаю, почему новый контракт рассчитан на год, и доволен

16 сентября 2017, суббота. 12:20 Авто

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас не беспокоится из-за того, что новый контракт с командой рассчитан лишь на один год.

«Должен сказать, я доволен. Понимаю, что команда хочет иметь другие варианты на будущее. Я на 100 % понимаю это, и я доволен. Это всё равно лучше, чем мой первый контракт. Как и раньше в моей карьере в Ф-1, всё будет зависеть от меня. При хорошем выступлении проблем не будет, и у нас с командой может быть долгое совместное будущее.

Я верю в себя, верю, что продолжу расти, как пилот, и становиться лучше. Если буду выкладываться на 100 % в каждой гонке и продолжать прогрессировать, то я уверен в своём будущем. В этом сезоне я заработал возможность на следующий, и это придаёт мне уверенности», — цитирует Боттаса Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Валттери Боттас контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
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