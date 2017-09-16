«Феррари» продавливает выступление Леклера и Джовинацци за «Заубер» в 2018 году

«Феррари» хочет добиться от «Заубера» места боевых пилотов для Антонио Джовинацци и Шарля Леклера на сезон-2018. На прошлой неделе президент «Скудерии» Серджио Маркьонне и глава команды Маурицио Арривабене летали на базу «Заубера» в Хинвиле, чтобы обсудить это, сообщает Autosport.

Ранее «Заубер» и «Феррари» продлили контракт на поставку моторов, а Маркьонне заявил о желании обкатывать молодых пилотов «Скудерии» в швейцарской команде.

Сейчас за «Заубер» выступают Маркус Эрикссон и протеже «Мерседеса» Паскаль Верляйн. Эрикссон на следующий сезон может перейти в «Уильямс».