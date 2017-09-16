Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 16 сентября, состоится квалификация 14-го этапа чемпионата мира в Формуле-1 — Гран-при Сингапура. Этап принимает уличная трасса «Марина Бей» в Сингапуре. Старт квалификации запланирован на 16:00 по московскому времени.



После 13 этапов в чемпионате лидирует Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» занимает 17-е место, набрав 4 очка.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней читатели смогут, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Сингапура. Онлайн-трансляция квалификации.