В Формуле-1 с 2018 года запретят Т-крылья

С 2018 году технический регламент Формулы-1 запретит использование Т-крыльев, сообщает Auto Motor und Sport.

Т-крылья появились на болидах в нынешнем году вместе с другим нововведением — «акульими плавниками» на кожухе мотора. Изначально планировалось запретить обе новинки, однако «плавники» решили оставить, чтобы размещать на них номера пилотов, не отнимая места у логотипов спонсоров.

Также запрещены будут «обезьяньи сиденья» — маленькие крылья. ФИА подозревает, что команды используют их в работе с потоками газов, выходящими из болида.