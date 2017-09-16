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ФИА изменила правила при вылете во втором повороте трассы в Сингапуре

16 сентября 2017, суббота. 15:17 Авто

ФИА отменила правило, по которому при вылете с трассы во втором повороте трассы Гран-при Сингапура пилоты обязаны по внешней стороне объехать специальный блок, прежде чем вернуться на трассу.

После обсуждения на брифинге пилотов в пятницу, гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг решил позволить пилотам не объезжать блок. По новым правилам пилот не обязан объезжать блок, «при условии, что его вынудили покинуть трассу, и, сделав это, он не получил никакого преимущества», — передаёт заявление ФИА Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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спортивный регламент Формулы-1 Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
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