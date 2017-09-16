Ферстаппен: посмотрим, что можно будет сделать на первом круге

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой ему удалось показать второе время.

«Это было многообещающе, но очень жаль, что я не смог завоевать поул. Последний круг в моём исполнении был не очень хорошим. Во время гонки обогнать Феттеля будет достаточно сложно, так что посмотрим, какие действия можно будет предпринять на первом круге», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Победу в квалификации Гран-при Сингапура одержал Себастьян Феттель, второе время у Макса Ферстаппена, с третьего места в гонке будет стартовать Даниэль Риккардо.