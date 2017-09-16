Хэмилтон: не знаю, откуда у «Феррари» взялся такой темп

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший в квалификации Гран-при Сингапура пятое место, поделился впечатлениями от неё, дав понять, что не ожидал увидеть от «Феррари» того темпа, который сегодня продемонстрировала итальянская команда.

«Мы знали, что здесь будет тяжело. Каждый год мы испытываем здесь трудности, так что мы знали, что сегодня будет нелегко. Но я не ожидал увидеть такого темпа «Феррари». Что касается «Ред Булл», то их сильное выступление оправдало мои ожидания.

Мы продолжаем надеяться. Я выжал из машины всё, что мог. На здешней трассе сложно обгонять, так что нашими возможностями будут старт, пит-стопы, сейфти-кар. Нам предстоит долгая гонка, это не спринт, а марафон.

Я не знаю, откуда у «Феррари» взялся такой темп, но как бы то ни было, впереди ещё есть гонки, на которых мы будем сильны», — цитирует британца Sky Sports.