Хюлькенберг: ставил перед собой задачу опередить «Макларены»

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Сингапура. Немец очень доволен, что опередил обоих гонщиков «Макларена».

«Интересная схватка. Лично я поставил перед собой задачу, я был настроен быть впереди их и стать седьмым. Так что было весьма удовлетворительно на последнем круге опередить их. Мы хотим быть лучшими из остальных. Думаю, у нас есть темп. Наша техника хороша и сильна. Всё идёт хорошо.



Тактика на гонку? Всё несколько зависит от того, что будет происходить с сейфти-карами: когда машина безопасности будет выезжать и насколько долго. Это всегда трудно предсказать и спланировать в Сингапуре», — приводит слова Хюлькенберга портал Crash.