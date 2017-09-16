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Хюлькенберг: ставил перед собой задачу опередить «Макларены»

16 сентября 2017, суббота. 20:20 Авто

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Сингапура. Немец очень доволен, что опередил обоих гонщиков «Макларена».

«Интересная схватка. Лично я поставил перед собой задачу, я был настроен быть впереди их и стать седьмым. Так что было весьма удовлетворительно на последнем круге опередить их. Мы хотим быть лучшими из остальных. Думаю, у нас есть темп. Наша техника хороша и сильна. Всё идёт хорошо.

Тактика на гонку? Всё несколько зависит от того, что будет происходить с сейфти-карами: когда машина безопасности будет выезжать и насколько долго. Это всегда трудно предсказать и спланировать в Сингапуре», — приводит слова Хюлькенберга портал Crash.

Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Рено Спорт Ф-1 Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
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