Райкконен: результат мог быть и хуже

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Сингапура, заявив, что сегодняшний результат мог быть и хуже.

«Трудности начались ещё вчера, и сегодня также было нелегко. Трасса была очень тяжёлой, и показывать быструю скорость было сложно. На некоторых отрезках трассы мы были быстрее. По сравнению со вчерашним днём, квалификация сложилась лучше, но всё равно я не чувствовал себя комфортно.

Пытался показать хорошее время на круге, и опустить ошибку было очень просто. Четвёртая позиция — не лучшее место, вместе с тем, учитывая все трудности, результат мог быть и хуже. По крайней мере, мы сохранили надежду и можем завтра кое-что отыграть", — цитирует Райкконена GPUpdate.