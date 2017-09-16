Боттас: машина «Мерседеса» недостаточно быстра для подиума — это факт

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас оценил свой шестой результат в квалификации Гран-при Сингапура. Его напарник Льюис Хэмилтон стал пятым.

«Определённо, разрывы слишком большие для нас. Две недели назад в Монце всё было очень хорошо, но теперь у нас настоящие проблемы. Это просто подчёркивает, что у нас сохраняются проблемы с обеспечением достаточного уровня прижимной силы и механического сцепления на таких трассах. Так что в этой сфере нам ещё нужно по-настоящему поработать над этим. Мы пробовали различные настройки в этот уик-энд, вносили серьёзные изменения — больше, чем обычно, потому что нам просто не хватало темпа. Завтра будет гонка, и мы знаем, что машина недостаточно быстра для подиума, это факт. Нам нужно справиться со всем остальным, и тогда, возможно, он станет реален», — приводит слова Боттаса GPUpdate.