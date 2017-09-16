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«Торо Россо»: на последнем комплекте шин Квят не чувствовал сцепления

16 сентября 2017, суббота. 21:08 Авто

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подвёл итоги квалификации Гран-при Сингапура, где Карлос Сайнс стал 10-м, а Даниил Квят — 13-м.

«Это трасса, где всё зависит от того, дадите ли вы гонщику стабильную машину круг за кругом, потому что пилот может дать очень много на уличной трассе вроде такой. Главной целью на третью тренировку было оттолкнуться от того, что мы изучили в пятницу, доработать баланс машины и сконцентрироваться на понимании шин. Условия на трассе здесь значительно меняются от сессии к сессии: они начинаются при дневном свете, а затем вы квалифицируетесь в темноте, так что нужно собирать и анализировать данные — ребята проделали очень хорошую работу насчёт шин. Поэтому третья тренировка была посвящена пониманию, что будет лучше для квалификации, которая в целом прошла по плану.

Было здорово, что одна из наших машин попала в третий сегмент. Карлос проделал отличную работу и прибавлял в ходе сессии. На самом последнем круге тайминг был весьма плотный: думаю, мы пересекли линию старта всего за пять секунд до истечения времени. Было нервно, но Карлос сохранял спокойствие и проехал хороший круг.

К сожалению, Даниил не чувствовал сцепления на самом последнем комплекте шин во втором сегменте, так что мы проведём вечер, пытаясь понять причины этого. Была у нас также мелкая проблема в квалификации, когда мы обнаружили, что небольшое количество масла попало в выхлопную систему и воспламенилось, вызвав дым, который вы увидели во время заезда машины в боксы. Эти условия были весьма специфичными, так что у нас нет опасений насчёт надёжности в воскресенье. При старте с 10-го и 13-го места определённо есть потенциал для хорошего результата», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».

Источник: Toro Rosso Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Даниил Квят Карлос Сайнс-младший Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
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