Хорнер: Гасли вместо Сайнса был бы логичным выбором

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер предположил, что в составе «Торо Россо» Карлоса Сайнса после ухода в «Рено» заменит француз Пьер Гасли. Однако Хорнер подчеркнул, что никаких официальных решений ещё нет.

«Переход Карлоса в „Рено“ создаёт свободное место, а цель „Торо Россо“ — развивать молодые таланты. Так было с Карлосом, Максом, Даниэлем и Себастьяном Феттелем до них. Пьер Гасли — действующий чемпион GP2, он выигрывает сейчас гонки в Японии, так что он был бы логичным выбором, но ещё ничего не подтверждено», — приводит слова Хорнера F1i.