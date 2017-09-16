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Лукашевич выиграл гонки 6-го этапа Кубка России Mitjet, Гвазава — вице-чемпион

16 сентября 2017, суббота. 21:21 Авто

В Сочи прошёл финальный этап Кубка России Mitjet, сообщает пресс-служба серии. Шестиэтапный Кубок России завершился двумя гонками на «Сочи Автодроме». На последнем этапе должно было определиться имя вице-чемпиона сезона. За звание главного преследователя Ивана Лукашевича с равными шансами на успех должны были бороться Дмитрий Гвазава, Андрей Агафонов и Алексей Карачев.

Уже в самом дебюте первой гонки финала борьбу за второе итоговое место в сезоне завершил Андрей Агафонов, который после столкновения сошёл с трассы. Следом за Агафоновым едва не закончил гонку и Гвазава, но Дмитрий после разворота смог вернуться на трассу, а в итоге занял в заезде лишь девятое место. Иван Лукашевич, выиграв накануне квалификацию, уверенно выиграл свою десятую, юбилейную гонку в сезоне. Вторым в первой гонке стал Алексей Карачев, до предела обострив борьбу с Дмитрием Гвазавой.

К третьему кругу второй гонки Иван Лукашевич привычно захватил лидерство, а на втором месте долгое время держался Михаил Макаровский. Дмитрий Гвазава, стартовав девятым, уже к экватору заезда догнал Алексея Карачева. Затем они вместе обошли Михаила Макаровского, после чего Гвазава сделал решающий обгон сезона, опередив Карачева. Это обеспечило Дмитрию звание вице-чемпиона. Алексей Карачев показал третий результат, который, по-видимому, его совсем не устроил.

Шестой этап Кубка России Mitjet. 16 сентября. «Сочи Автодром»

Первая гонка

1. Иван Лукашевич
2. Алексей Карачев
3. Михаил Макаровский

Вторая гонка

1. Иван Лукашевич
2. Дмитрий Гвазава
3. Алексей Карачев

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Mitjet
Новости. Авто
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