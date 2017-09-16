Стролл: разочаровывает, что после первого ряда решётки переместились вниз

Гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл рассказал о проблемах в квалификации Гран-при Сингапура. Канадец показал 18-е время.

«Я не выжал из себя всё, так что я недоволен сессией и собой. Перед квалификацией я предсказывал, что сцепление будет выше, а потому в итоге я заблокировал колёса и задел стену. Это была „грязная“ сессия, мне нужно было сильно рисковать, чтобы попробовать пробиться во второй сегмент, но вместо этого я лишь откатился назад. Трасса так сильно менялась и очень сильно отличалась от других сессий этого уик-энда. Мы просто неправильно всё оценили: без сомнений, машина не в той форме, в какой должна быть. Разочаровывает то, что после первого ряда стартовой решётки переместились вниз. У нас были надежды пройти во второй сегмент, но темпа просто не было. Мы просто много проигрываем, и это будет дорого стоить нам, пока мы не исправим проблему», — приводит слова Стролла пресс-служба его команды.