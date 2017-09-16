«Тойота» готова к переговорам об участии Алонсо в гонке «24 часа Ле-Мана»

Руководство команды «Тойота» LMP1 заинтересовано в том, чтобы в следующем году на знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана»в её составе выступил Фернандо Алонсо.

Ранее в руководстве «Макларена» заявили, что при определённых обстоятельствах готовы дать возможность Алонсо выступить на этой гонке в следующем году.

«Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве с топ-пилотами, а у технического директора команды Паскаля Васселона хорошие отношения с Фернандо ещё со времён его работы в Формуле-1. Но пока мы не можем говорить о большем, ведь вариантов слишком много», — приводит слова руководителя команды Роба Лойпена Autosport.