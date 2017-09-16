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Риккардо: круг Феттеля был очень силён, и мы не могли с ним конкурировать

16 сентября 2017, суббота. 23:04 Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Сингапура, в которой ему удалось показать третий результат. По его словам, темп пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля был слишком хорош, и именно потому конкурировать с ним было невозможно.

«Я действительно думал, что мог завершить квалификацию на первом месте, потому немного разочарован. Круг Феттеля был очень силён, и мы не могли с ним конкурировать. Похоже, он выиграл у нас на первом отрезке. Не знаю, что мы могли предпринять.

Если завтра нам удастся хороший старт, мы сможем оказать давление на соперников путём стратегии. Я всё ещё верю, что у нас хорошие шансы на победу. Чувствую, что могу сохранять концентрацию на протяжении всей гонки. Надеюсь, голод к победам поможет мне завтра", — цитирует австралийца пресс-служба его команды.

Источник: Red Bull Racing Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Феррари Даниэль Риккардо Себастьян Феттель
Новости. Авто
16 сентября 2017, суббота
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