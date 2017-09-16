Ферстаппен: с точки зрения настроек сегодня у меня был лучший болид в году

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Сингапура, в которой ему удалось показать второй результат. По его словам, сегодняшний результат едва ли не максимум, на который он был способен.

«На протяжении всего уик-энда мы становились всё лучше и нашли нужный нам ритм. Показать второе время — действительно хороший результат. Сегодня пришлось немного рисковать, потому что, как я и предсказывал, наши конкуренты прибавили.

Возможно, я мог быть немного быстрее, но в целом я доволен выступлением и скоростью. С точки зрения баланса и настроек у меня сегодня был лучший болид в году.

Мой быстрейший круг был близок к максимально возможному результату, на который я был способен, но Феттель был ещё лучше. Гоночный темп хорош, так что завтра у нас есть шансы, хотя «Феррари» очень прибавили. Очень важным будет старт. Возможно, пара сейфти-каров также окажет влияние на гонку», — цитирует Ферстаппена пресс-служба его команды.