Школьный автобус выехал на трассу во время гонки Формулы-4 в США

Странный и в то же время забавный инцидент произошёл в США на трассе в Остине в Американской Формуле-4. Во время гонки на трек выехал школьный автобус. Кроме водителя и одного пассажира в общественном транспорте не было никого.

Гонка сразу же была прервана красными флагами, а сам автобус покинул гоночную трассу. Как сообщает Racer, этот автобус используется для перевозки маршалов, однако его водитель преждевременно выехал на трассу, тем самым спровоцировав остановку соревнований.

Видео инцидента можно посмотреть на официальной странице чемпионата Американской Формулы-4 в YouTube.