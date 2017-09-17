Палмер: у меня неплохая позиция для того, чтобы завоевать очки

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял одиннадцатое место. По мнению британца, эта позиция позволяет ему рассчитывать на попадание в топ-10 по итогам гонки.

«В первом сегменте у нас был хороший темп, машина словно ожила, то же самое можно сказать и о втором сегменте. Но мы перегрели задние шины и из-за этого я потерял время и не смог улучшить результат. Тем не мене, не могу сказать, что я недоволен. Завтра у меня будет свежий комплект резины и у меня неплохая позиция, чтобы завоевать очки», — приводит слова Палмера пресс-служба его команды.