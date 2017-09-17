Формула-1. Гран-при Сингапура. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:00

Сегодня, 17 сентября, на уличной трассе «Марина Бей» в Сингапуре состоится гонка 14-го этапа сезона-2017 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Сингапура.



После 13 этапов в чемпионате лидирует Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Россиянин Даниил Квят из команды «Торо Россо» занимает 17-е место, набрав 4 очка.



Начало гонки запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Сингапура. Онлайн-трансляция гонки