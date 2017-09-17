«Астон Мартин» станет титульным спонсором «Ред Булл» с 2018 года

Компания «Астон Мартин» намерена стать титульным спонсором команды «Ред Булл» с 2018 года. Сотрудничество будет проходить в том же ключе, которое ранее было между «Ред Булл» и «Инфинити». Кроме того, сообщается, что в следующем сезоне команда будет называться «Астон Мартин Ред Булл Рэйсинг». Руководство конюшни отказывается комментировать данную информацию.

«Вы можете спекулировать по этому вопросу сколько угодно, но я не буду ничего подтверждать. У нас отличные отношения с „Астон Мартин“, и мы вместе работает над разработкой гипермаркета Valkyrie. Они делают отличную работу, и новости последуют в ближайшие недели», — приводит слова главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера Motorsport.

В свою очередь, исполнительный директор «Астон Мартин» Энди Палмер, заявил, что сотрудничество с «Ред Булл» будет расширяться, однако дал понять, что о приходе компании в Формулу-1 в качестве поставщика силовых установок говорить ещё рано.