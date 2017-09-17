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Хэмилтон: мне нужно понять, как можно сделать чудо в Сингапуре

17 сентября 2017, воскресенье. 11:48 Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал понять, что расценивает свои шансы на победу в гонке Гран-при Сингапура низко и заявил, что для успеха ему потребуется чудо.

«По сравнению с первым местом, моя пятая позиция определённо плоха. Мне нужно понять, как можно сделать чудо в Сингапуре. В квалификации я отдал всё и выжал из болида максимум. Я доволен своим выступлением, но мне жаль, что мы не смогли конкурировать с „Феррари“.

Странно, как велика может быть разница между нами на разных трассах. Определённо, что на автодромах подобно тем, на которых мы гоняемся в Сингапуре или в Венгрии, у «Феррари» есть преимущество. И мы должны работать, чтобы стать лучше на таких треках в следующем году", — цитирует британца BBC.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
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