Хэмилтон: мне нужно понять, как можно сделать чудо в Сингапуре

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал понять, что расценивает свои шансы на победу в гонке Гран-при Сингапура низко и заявил, что для успеха ему потребуется чудо.

«По сравнению с первым местом, моя пятая позиция определённо плоха. Мне нужно понять, как можно сделать чудо в Сингапуре. В квалификации я отдал всё и выжал из болида максимум. Я доволен своим выступлением, но мне жаль, что мы не смогли конкурировать с „Феррари“.

Странно, как велика может быть разница между нами на разных трассах. Определённо, что на автодромах подобно тем, на которых мы гоняемся в Сингапуре или в Венгрии, у «Феррари» есть преимущество. И мы должны работать, чтобы стать лучше на таких треках в следующем году", — цитирует британца BBC.