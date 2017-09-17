Кубица может провести частные тесты за «Уильямс» на трассе «Интерлагос»

Польский пилот Роберт Кубица, который по-прежнему имеет шансы вернуться в Формулу-1, проведёт частные тесты в болиде «Уильямса», сообщает Planet F1. Вероятно, такая возможность представится Кубице на трассе «Интерлагос» в Бразилии. Предварительно на этих же тестах выступит и другой пилот «Уильямса» Лэнс Стролл.

Разговоры о возможном приходе Кубицы в «Уильямс» появились после того, как Карлос Сайнс подписал контракт с «Рено», таким образом, сведя к нулю возможность возвращения поляка в команду из Энстоуна.