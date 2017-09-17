Перес продлил контракт с «Форс Индия»

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес продолжит выступать за свою нынешнюю команду и в следующем году, сообщается на официальном сайте команды. Таким образом, состав команды в следующем сезоне останется неизменным.

«Остаться в „Форс Индия“ всегда было моим приоритетом. Эта команда позволяет мне показывать мой талант, и я счастлив здесь. Я горжусь тем, чего мы уже вместе достигли, и я думаю, что нас ждёт даже большее. В этом году команда также проделала великолепную работу, что позволило нам обосноваться на четвёртом месте в зачёте Кубке конструкторов. Мне было легко принять это решение», — заявил Перес.

Мексиканец выступает за «Форс Индия» с 2014 года. В нынешнем чемпионате он занимает седьмое место в общем зачёте, имея в активе 58 очков.