Маллья: у «Форс Индия» одна из самых захватывающих пар пилотов в Формуле-1

Глава «Форс Индия» Виджай Маллья прокомментировал подписание контракта с Серхио Пересом, отметив, что в следующем сезоне у команды будет одна из самых интересных пар пилотов.

«Серхио играет важную роль в наших успехах, которых мы добились в последние несколько лет. С тех пор как он присоединился к нам, он очень прибавил, став одним из самых быстрых и стабильных пилотов чемпионата. Его результаты говорят сами за себя, он является самым успешным пилотом в истории команды, и на его счету 4 подиума.

Сохранение Эстебана и Серхио даёт нам в следующем сезоне не только стабильность, но и одну из самых захватывающих пар пилотов в Формуле-1», — приводит слова Малльи официальный сайт «Форс Индия».