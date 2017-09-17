Авария с участием болидов «Феррари» и Ферстаппена будет расследована после гонки

Старт гонки Гран-при Сингапура ознаменовался сходом обоих болидов «Феррари», а также пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Стюарды этапа в Сингапуре уже заявили, что инцидент с участием Феттеля, Райкконена и Ферстаппена будет расследован после завершения гонки, сообщает Motorsport.

На старте гонки Ферстаппен повернул чуть влево и задел болид Райкконена, после болид Кими врезался в того же Ферстаппена, а тот в свою очередь задел «Макларен» Фернандо Алонсо. Также Райкконен зацепил партнёра по команде. Первоначально немцу удалось удержать машину, но затем он всё же врезался в отбойник, потеряв носовую часть.

В результате болиды «Феррари» и Ферстаппен сошли уже на первом круге, а Фернандо Алонсо завершил этап на 9-м круге.