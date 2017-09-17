Феттель: сперва я увидел Макса, а после лишь то, как Кими врезается в мой болид

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал сход на гонке Гран-при Сингапура, дав понять, что не теряет надежды побороться за чемпионский титул.

«Да, это было не идеально. Я не видел достаточно. Сперва я увидел Макса, а после лишь то, как Кими врезается в мой болид и где-то на заднем плане машину Ферстаппена.

Что касается чемпионских амбиций, то всё изменилось не очень сильно. Суть в том, что мы потеряли возможность показать свой темп, но уверен, что у меня ещё будут возможности", — цитирует Феттеля Sky Sports.