Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Сингапура Формулы-1, Квят — сошёл

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на гонке Гран-при Сингапура. Вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, третьим финишировал партнёр Хэмилтона по команде — Валттери Боттас.

Оба пилота «Феррари» сошли на первом круге. Россиянин Даниил Квят не завершил гонку, врезавшись в отбойник на 11-м круге.

Формула-1.Гран-при Сингапура. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Даниэль Риккардо(«Ред Булл») +4,507

3. Валттери Боттас («Мерседес») +8,800

4. Карлос Сайнс («Торо Россо») +22,822

5. Серхио Перес («Форс Индия») +25,359

6. Джолион Палмер («Рено») +27,259

7. Стоффель Вандорн («Макларен») +30,388

8. Лэнс Стролл («Уильямс») +41,696

9. Ромен Грожан («Хаас») +43,282

10. Эстебан Окон («Форс Индия») +44,795

11. Фелипе Масса («Уильямс») +46,536

12. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга

Кевин Магнуссен («Хаас») – не финишировал

Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал

Маркус Эрикссон («Заубер») – не финишировал

Даниил Квят («Торо Россо») – не финишировал

Фернандо Алонсо («Макларен») – не финишировал

Себастьян Феттель («Феррари») – не финишировал

Кими Райкконен («Феррари») – не финишировал

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал.