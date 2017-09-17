Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Сингапура Формулы-1, Квят — сошёл

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на гонке Гран-при Сингапура. Вторым к финишу пришёл пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, третьим финишировал партнёр Хэмилтона по команде — Валттери Боттас.
Оба пилота «Феррари» сошли на первом круге. Россиянин Даниил Квят не завершил гонку, врезавшись в отбойник на 11-м круге.
Формула-1.Гран-при Сингапура. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Даниэль Риккардо(«Ред Булл») +4,507
3. Валттери Боттас («Мерседес») +8,800
4. Карлос Сайнс («Торо Россо») +22,822
5. Серхио Перес («Форс Индия») +25,359
6. Джолион Палмер («Рено») +27,259
7. Стоффель Вандорн («Макларен») +30,388
8. Лэнс Стролл («Уильямс») +41,696
9. Ромен Грожан («Хаас») +43,282
10. Эстебан Окон («Форс Индия») +44,795
11. Фелипе Масса («Уильямс») +46,536
12. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга
Кевин Магнуссен («Хаас») – не финишировал
Нико Хюлькенберг («Рено») – не финишировал
Маркус Эрикссон («Заубер») – не финишировал
Даниил Квят («Торо Россо») – не финишировал
Фернандо Алонсо («Макларен») – не финишировал
Себастьян Феттель («Феррари») – не финишировал
Кими Райкконен («Феррари») – не финишировал
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не финишировал.