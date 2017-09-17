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Ферстаппен: Феттель начал выдавливать меня — возможно, он не видел Кими

17 сентября 2017, воскресенье. 17:22 Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал стартовую аварию на Гран-при Сингапура после контакта с Кими Райкконеном.

«Думаю, Себастьян начал выдавливать меня — возможно, он не видел Кими, но это не оправдание. Если ты сражаешься за чемпионский титул, то не должен так рисковать. Вы видите, что случилось: гонку возглавил Льюис. Я пытался не попасть в этот инцидент, я видел, что он надвигается. Не думаю, что это гоночный инцидент: из гонки выбыли три машины. Я рад, что сошёл не только я, а сразу три машины — так что всем немного больно», — приводит слова Ферстаппена F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Макс Ферстаппен Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
17 сентября 2017, воскресенье
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