Хэмилтон оторвался от Феттеля в общем зачёте Ф-1 уже на 28 очков

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачёте текущего сезона Формулы-1. Теперь гонщик «Феррари» Себастьян Феттель отстаёт от него уже на 28 очков. В гонке Гран-при Сингапура Хэмилтон одержал победу, а Феттель из-за двух аварий на первом же круге вынужден был досрочно завершить соревнования.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 263.

2. Себастьян Феттель («Феррари») – 235.

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 212.

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 162.

5. Кими Райкконен («Феррари») – 138.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 68.

7. Серхио Перес («Форс Индия») – 68.

8. Эстебан Окон («Форс Индия») – 56.

9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») – 48.

10. Нико Хюлькенберг («Рено») – 34.

11. Фелипе Масса («Уильямс») – 31.

12. Лэнс Стролл («Уильямс») – 28.

13. Ромен Грожан («Хаас») – 26.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 11.

15. Фернандо Алонсо («Макларен») – 10.

16. Джолион Палмер («Рено») – 8.

17. Стоффель Вандорн («Макларен») – 7.

18. Паскаль Верляйн («Заубер») – 5.

19. Даниил Квят («Торо Россо») – 4.