Хэмилтон оторвался от Феттеля в общем зачёте Ф-1 уже на 28 очков

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон упрочил лидерство в общем зачёте текущего сезона Формулы-1. Теперь гонщик «Феррари» Себастьян Феттель отстаёт от него уже на 28 очков. В гонке Гран-при Сингапура Хэмилтон одержал победу, а Феттель из-за двух аварий на первом же круге вынужден был досрочно завершить соревнования.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 263.
2. Себастьян Феттель («Феррари») – 235.
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 212.
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») – 162.
5. Кими Райкконен («Феррари») – 138.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 68.
7. Серхио Перес («Форс Индия») – 68.
8. Эстебан Окон («Форс Индия») – 56.
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») – 48.
10. Нико Хюлькенберг («Рено») – 34.
11. Фелипе Масса («Уильямс») – 31.
12. Лэнс Стролл («Уильямс») – 28.
13. Ромен Грожан («Хаас») – 26.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 11.
15. Фернандо Алонсо («Макларен») – 10.
16. Джолион Палмер («Рено») – 8.
17. Стоффель Вандорн («Макларен») – 7.
18. Паскаль Верляйн («Заубер») – 5.
19. Даниил Квят («Торо Россо») – 4.