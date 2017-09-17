Райкконен: не думаю, что мог сделать что-либо по-другому, чтобы избежать аварии

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал стартовую аварию на Гран-при Сингапура с участием Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля. Финн и голландец столкнулись, после чего Райкконен задел машину Феттеля, а дальше неуправляемый автомобиль Кими врезался в того же Ферстаппена и Фернандо Алонсо.

«Я не думаю, что мог сделать что-либо по-другому, чтобы избежать аварии. Я хорошо стартовал, но затем, к сожалению, получил удар — моя гонка на этом была завершена, что досадно. Я знал, где был Макс, но какой бы ни была причина инцидента, это уже ничего не меняет. Результат такой, какой есть», — заявил Райкконен в интервью Sky Sports.