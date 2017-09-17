Вольф: сложно сказать, кого винить в аварии Феттеля, Райкконена и Ферстаппена

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги гонки Гран-при Сингапура, в которой Льюис Хэмилтон одержал победу, а Валттери Боттас стал третьим.



«Утром мы проснулись с плохим предчувствием, а 12 часов спустя завоевали первое и третье место. Именно поэтому нам и нравится мотоспорт. Я управляю командой и отдам свою жизнь за её успех. Когда твой главный соперник теряет очки, как сегодня, я могу понять, как это плохо для их команды. Льюису очень не везло в прошлом году.



Что касается аварии, то сложно сказать, кого нужно в этом винить. Думаю, Себастьян не видел Кими. Он пытался блокировать Макса, который сдвинулся бы влево, если бы у него было свободное место. Я бы не хотел, чтобы на их месте оказались наши пилоты, ведь такое у нас уже случалось.



После Монцы на «Феррари» оказывали большое давление, и это сказалось. Но это настоящие профессионалы, и у них есть две недели, чтобы проанализировать всё до Гран-при Малайзии. Что касается нас, то гонка в Сингапуре всегда была для нас худшей, так что завоевать столько очков было неожиданно, но это здорово. Теперь впереди несколько трасс, которые подходят для нашей машины. Возможно, только Мексика и Абу-Даби не совсем хороши для нас», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Суицид по-итальянски: Хэмилтон выиграл в Сингапуре, «Феррари» столкнулись Феттель, Ферстаппен и Райкконен столкнулись в первом повороте, Даниил Квят разбил машину чуть позже.