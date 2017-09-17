Палмер: в оставшихся гонках просто хочу выступить так, чтобы гордиться собой

Пилот «Рено» Джолион Палмер прокомментировал свой успех в гонке Гран-при Сингапура, в которой он стал шестым.



«Я невероятно удовлетворён. Я наслаждался гонкой с самого начала. Когда идёт дождь, не знаешь, чего ожидать. Нам удался хороший старт, и мы здорово выступали на мокрой трассе. Мне очень понравились погодные условия. Я отлично прошёл Боттаса, а затем поехал за парнями впереди. Каждый уик-энд ты хочешь показывать лучшее, на что способен, но результат в Сингапуре был немного обусловлен удачей. Мы могли добиться успеха и раньше, в Баку, на «Сильверстоуне» или в Спа, но в следующих гонках мы сможем отталкиваться от этого успеха.



Что касается «Рено», то я хочу остаться в Формуле-1, но есть и другие варианты. В оставшихся шести гонках я просто хочу выступить так, чтобы гордиться собой. А кто будет управлять машиной в следующем сезоне, решает «Рено». Это был сложный год, у нас были проблемы с надёжностью, но я также допускал ошибки. СМИ всегда спрашивали меня о будущем. Это немного мешало мне, но я научился переключаться и сосредотачиваться только на управлении машиной. Надеюсь, у меня получится завершить сезон на хорошей ноте», — приводит слова Палмера Sky Sports.