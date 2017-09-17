Масса: неплохо для команды, но катастрофа для меня

Гонщик «Уильямса» Фелипе Масса подвёл итоги Гран-при Сингапура, где финишировал 11-м.

«Я разочарован своей гонкой. Прежде всего я стартовал на неправильных шинах. Это было моим решением, но, думаю, в тот момент никто не знал, что произойдёт. Многие пилоты решили так же, некоторые — по-другому. Это была моя ошибка. Затем я был на трассе просто нигде, ехал очень медленно. Когда выехал сейфти-кар, я запросил пит-стоп, но команда решила оставаться на трассе. Они говорили, что, возможно, трасса вскоре высохнет. Я был позади, так что это был мой единственный шанс в гонке. В итоге я остался. Я ехал так медленно — и моя гонка была завершена. Я разочарован своей гонкой, но не результатом команды, ведь Лэнс сумел набрать очки. Всё могло быть хуже — учитывая, где мы начинали гонку. Так что неплохо для команды, но катастрофа для меня», — приводит слова Массы пресс-служба «Уильямса».