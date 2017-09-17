Сайнс: не думаю, что это была моя последняя гонка в составе «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс прокомментировал свой результат в гонке Гран-при Сингапура, в которой он стал четвёртым.



«Я по-прежнему не думаю, что это была моя последняя гонка в составе «Торо Россо». Но после того как я узнал о переходе в «Рено», сказал моей команде – инженерам, механикам: «Давайте проведём идеальный уик-энд и не будем волноваться насчёт того, что будет дальше». Мы были очень мотивированы, провели тот самый идеальный уик-энд. Я горжусь своей командой и очень ей благодарен, потому что они меня очень поддержали.



На старте я потерял много позиций, но мне сказали, что, даже несмотря на это, я девятый, так что с того момента мне оставалось только обходить соперников на промежуточных шинах. Когда увидел, что у Хэмилтона такая же стратегия, то сказал: «ОК, у меня здесь есть шансы». Мы, как и в Китае, выбрали правильную стратегию и следовали ей до конца, хотя было и непросто на последнем отрезке на шинах «суперсофт». Были проблемы со сцеплением, но я сумел сдержать Переса», — приводит слова Сайнса GP Update.