Абитебуль: Джолион проехал безошибочную гонку, а перед Нико я должен извиниться

Глава «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал шестой результат Джолиона Палмера и сход Нико Хюлькенберга на Гран-при Сингапура.



«У нас смешанные чувства. Если говорить о позитиве, то Джолион в первый раз в сезоне сумел набрать очки и добился своего лучшего результата в Ф-1. Несмотря на условия, он проехал безошибочную гонку, когда было легко допустить их массу. Он помог команде добиться прогресса в Кубке конструкторов: мы теперь седьмые и ближе к достижению задачи стать пятыми.

С другой стороны, мы очень расстроены, и я должен извиниться перед Нико за то, что ему пришлось сойти. У нас была утечка масла, из-за чего в ранней части гонки его машина теряла в скорости. Мы даже постарались устранить проблему по ходу долгого пит-стопа. Несмотря на наши попытки и отличную командную работу всех сотрудников, автомобиль не смог бы добраться до финиша, так что мы превентивно решили завершить борьбу", — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».