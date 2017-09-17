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Тост: благодаря успеху Сайнса все в «Торо Россо» сейчас счастливы

17 сентября 2017, воскресенье. 21:45 Авто

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал успех Карлоса Сайнса-младшего в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1, в которой тот занял четвёртое место.

«Мы сегодня добились превосходного результата – сумели сравняться со своим же рекордом на «Монце» в 2008 году. Карлос проделал отличную работу, держал всё под контролем в сложной ситуации в начале гонки, успешно прошёл всю длинную и требовательную дистанцию и привёз домой четвёртую позицию и 12 очков. Команда также проделала отличную работу во всех аспектах. Что касается нашего решения поехать на шинах «суперсофт», мы приняли его потому, что это принесёт нам преимущество в конце гонки. К слову, учитывая сейфти-кар и прогревание шин, не обошлось без трудностей, но в конце концов это сработало. Механики были на высоте, мы все упорно работали, чтобы добиться этого результата. Мы использовали свои шансы, были агрессивными и не боялись попробовать что-то новое, и это окупилось. Благодаря этому все мы сейчас счастливы, и пребываем в очень хорошем настроении в преддверии поездки на Гран-при Малайзии через две недели», — отметил Тост для пресс-релиза своей команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Карлос Сайнс-младший Франц Тост Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
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