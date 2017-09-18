В «Феррари» не стали удалять спорный твит про аварию на старте

Ответственные за социальные сети команды «Феррари» оказались в центре внимания во время Гран-при Сингапура. После стартовой аварии с участием Макса Ферстаппена и двух гонщиков «Скудерии» в твиттер-аккаунте «Феррари» появилась следующая запись: «Ферстаппен выбил Кими, а затем тот въехал в Себастьяна».

Подобное описание событий на старте не понравилось многим болельщикам и специалистам, посчитавшим, что «Феррари» фактически обвинила Ферстаппена, хотя многие полагают, что аварию спровоцировал сам Феттель, выдавливавший голландца навстречу Райкконену. При этом стюарды Гран-при Сингапура посчитали, что ни один из трёх пилотов не несёт основной ответственности за аварию.

Тем не менее, позднее в аккаунте «Феррари» появилась новая запись-ответ на предыдущее сообщение: «То, что мы твитнули, было фактическим описанием событий. Нет нужды спекулировать на этом».