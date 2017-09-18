Вольф: сход «Феррари» в Сингапуре ещё не предопределил судьбу титула

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не считает, что сход обоих болидов «Феррари» в Сингапуре уже предопределил судьбу чемпионского титула. После этапа в Сингапуре пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидирующий в чемпионате, увеличил свой отрыв от Себастьяна Феттеля до 28 очков.



«Я бы не увлекался подобными заявлениями. Ликовать я могу лишь внутри себя. Но это большой шаг вперёд. Конечно, чемпионат выигрывается лишь тогда, когда его выиграют.



Впереди ещё шесть гонок, это означает, что ситуация может обернуться против нас, как это случилось в Сингапуре с «Феррари», шесть раз», — цитирует Вольфа немецкое издание Bild.

