«Хонда»: «Макларену» было тяжело адаптироваться к изменениям

Босс «Хонды» Масаси Ямамото прокомментировал грядущее расставание с «Маклареном» по окончании сезона-2017 и выразил надежду, что сотрудничество с «Торо Россо» принесёт более сильные результаты.



«Работая с «Маклареном», я понял, что они являются очень большой компанией, которая очень систематизирована. Благодаря этому они очень сильны, но в то же время им сложно адаптироваться к изменениям. Сравните это с «Торо Россо» — это компания, которая растёт. Для нас очень важно работать вместе, двигаясь к одной цели. Поэтому мы очень рассчитываем, что сможем сотрудничать более плотно.



Текущий моторный регламент будет действовать до 2020 года, поэтому у нас есть ещё три года, и мы хотим показать наши усовершенствования в технологии. Мы хотим показать потенциал «Хонды», — цитирует Ямамото официальный сайт компании.