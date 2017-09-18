Джек Эйткен и Сергей Сироткин протестируют болид «Рено» E20 в Хересе

Член гоночной академии «Рено» Джек Эйткен впервые испытает болид Формулы-1 по ходу частных тестов, которые пройдут на этой неделе в «Хересе», сообщает GPUpdate. Также ожидается присутствие на частных испытаниях тест-пилота «Рено» Сергея Сироткина.



Британский гонщик будет тестировать болид образца-2012 года «Лотус»/«Рено» E20, на котором ранее проводили испытания Сироткин, Николас Латифи и Роберт Кубица.



В текущем сезоне Эйткен выступает в серии GP3 за команду ART Grand Prix и занимает второе место в личном зачёте, проигрывая лидеру чемпионата Джорджу Расселу 43 очка.