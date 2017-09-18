Хэмилтон: Ферстаппен был у Феттеля в слепой зоне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что Себастьян Феттель не мог видеть Макса Ферстаппена, когда смещался на старте Гран-при Сингапура. Перед первым поворотом Феттель, Ферстаппен и Кими Райкконен столкнулись друг с другом и покинули гонку.

«Если посмотреть, например, на мой старт в Монце — когда ты отрываешься, то не можешь видеть парня на втором месте. Если они стартуют так же хорошо, как ты, то оказываются в слепой зоне, и трудно понять, где они находятся.

Так что ты сразу думаешь, как защитить своё место, сместиться внутрь и закрыть путь. Полагаю, это Феттель и делал. Когда ты так делаешь, то видишь соперников в зеркалах заднего вида или периферийным зрением. Но иногда ты понимаешь, что едешь впереди и тебе незачем следить за ними. Не знаю, было ли так у Себастьяна.

Я был сосредоточен на том, чтобы стартовать быстрее Риккардо. Видел Кими, так что следил за происходящим слева, чтобы в случае какой-то драмы проехать по прямой в первом повороте и не участвовать в ней", — цитирует Хэмилтона Motorsport.