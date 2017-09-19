Хэмилтон посоветовал болельщику Феттеля купить очки

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон посоветовал болельщику гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля купить себе очки, когда тот сказал ему, что немец лучше него как гонщик. Эпизод в ходе живого интервью, которое Льюис дал в рамках «живого стрима» Instagram, куда пригласил своих подписчиков,

«Однажды вы увидите, что это не так. Если этого не произойдёт, возможно, вам нужно отправиться в Specsavers (компания, занимающаяся продажей очков. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Хэмилтона The National.

Хэмилтон выиграл гонку в Сингапуре и оторвался от Феттеля в личном зачёте на 28 очков.