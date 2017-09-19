Хэмилтон: приближусь ли я к рекорду Шумахера? Кто знает

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что сейчас находится в лучшей своей форме за всю карьеру, борясь за четвёртый титул чемпиона мира.



«Я сейчас люблю гоняться больше, чем когда-либо. Я чувствую, что сейчас гоняюсь лучше, чем когда-либо, и я ощущаю себя наиболее совершенным пилотом за всё время, и это отличное чувство.



Смогу ли я приблизиться к рекорду Михаэля Шумахера в семь чемпионских титулов? Кто знает? У меня нет желания преследовать эту цель, но рекорды существуют, чтобы их превосходили, поэтому на определённом этапе кто-то сделает это. Буду ли это я, я не знаю», — цитирует Хэмилтона The National.