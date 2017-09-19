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Хэмилтон: приближусь ли я к рекорду Шумахера? Кто знает

19 сентября 2017, вторник. 10:25 Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что сейчас находится в лучшей своей форме за всю карьеру, борясь за четвёртый титул чемпиона мира.

«Я сейчас люблю гоняться больше, чем когда-либо. Я чувствую, что сейчас гоняюсь лучше, чем когда-либо, и я ощущаю себя наиболее совершенным пилотом за всё время, и это отличное чувство.

Смогу ли я приблизиться к рекорду Михаэля Шумахера в семь чемпионских титулов? Кто знает? У меня нет желания преследовать эту цель, но рекорды существуют, чтобы их превосходили, поэтому на определённом этапе кто-то сделает это. Буду ли это я, я не знаю», — цитирует Хэмилтона The National.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер
Новости. Авто
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