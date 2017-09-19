Ферстаппен: Феттель не извинился за аварию

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сказал, что гонщик «Феррари» Себастьян Феттель не принёс никаких извинений после аварии на старте Гран-при Сингапура, когда они вместе с ним и Кими Райкконеном находились в комнате стюардов, разбиравших эпизод.



«Нет, не извинился, он сказал что-то вроде: «Да, в ретроспективе всё могло бы быть по-другому». Но всё уже сделано.



Феттель борется за чемпионство, поэтому ему не стоило так рисковать, учитывая, что Хэмилтон стартовал пятым. Если бы это был Хэмилтон, история была бы совсем другой. Касательно Феттеля, я не понимаю, как такое происходит», — цитирует Ферстаппена Autosport.