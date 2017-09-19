Эстебан Окон объявил, что остаётся в «Форс Индия» на сезон-2018

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон объявил, что в сезоне-2018 продолжит гоняться за команду Виджая Малльи.

«Это официально. И я могу сказать, что очень счастлив остаться с «Форс Индия» и «Мерседесом» (немецкий производитель продвигает французского гонщика. — Прим. «Чемпионата») на 2018 год», — написал Окон в своём официальном «твиттере».

Ранее команда неоднократно заявляла о намерении сохранить нынешний состав пилотов. На Гран-при Сингапура было официально объявлено о продлении контракта с Серхио Пересом.