Гран-при Китая и Бахрейна поменяются местами в календаре Ф-1 на 2018 год

Гран-при Китая и Гран-при Бахрейна, вероятнее всего, поменяются местами в календаре Формулы-1 с 2018 года. Об этом сообщил известный обозреватель Ф-1 Джо Сейвард.



«Одна из первых заметок «A-B-C», которая была для меня закодированным сообщением, означает: «Австралия (Australia) — Бахрейн (Bahrain) — Китай (China)». И это новый календарь, который должен быть объявлен на этой неделе, когда Всемирный совет по автоспорту проведёт встречу в Париже.



Кажется, что промоутеры гонок попросили поменять последовательность ACB на ABC, и ФИА, скорее всего, согласится на это. Китайцы хотят отодвинуть дату проведения Гран-при от даты фестиваля Цинмин, также известного как день поджигания гробниц, когда люди посещают могилы своих предков. Это трёхдневный период с 5 по 7 апреля, которого лучше избегать, так как это может повлиять на количество зрителей.



Итак, сезон 2018 года начнётся с Гран-при Австралии 25 марта, но затем Китай и Бахрейн поменяются местами: гонка в Бахрейне пройдёт 8 апреля, а в Китае — 15 апреля», — написал Сейвард в своём блоге.