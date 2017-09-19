175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вильнёв — о шансах Феттеля на титул: есть ещё 6 гонок, многое может произойти

19 сентября 2017, вторник. 18:02 Авто

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями относительно борьбы за титул в нынешнем чемпионате. По словам канадца, сход Феттеля на Гран-при Сингапура всё же не лишает его шансов на победу в общем зачёте.

«Стоило ли наказывать Феттеля за инцидент в Сингапуре? Думаю, он сам себя достаточно наказал. В Сингапуре был этап, на котором „Феррари“ должна была набрать много очков, так что это тяжёлая потеря для Феттеля и команды, но в чемпионате пройдёт ещё 6 гонок, всё может произойти. Что-то может сделать и Льюис. Просто расслабьтесь», — цитирует канадца Autosport.

Вильнёв: Феттель сам виноват в сходе на старте Гран-при Сингапура
Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Феррари Жак Вильнёв Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
19 сентября 2017, вторник
18:02 Вильнёв — о шансах Феттеля на титул: есть ещё 6 гонок, многое может произойти
15:20 Итальянская пресса раскритиковала «Феррари» и Феттеля после ГП Сингапура
15:10 Лауда: в аварии на старте гонки в Сингапуре виноват Феттель
14:13 Вольф: Боттас не является пилотом номер два
13:50 Хэмилтон: я не стану менять свой подход к гонкам
13:44 «Феррари» возьмёт в Малайзию больше «суперсофта», чем «Мерседес»
13:01 Гран-при Китая и Бахрейна поменяются местами в календаре Ф-1 на 2018 год
12:21 Лоу: Стролл может гордиться своим выступлением в Сингапуре
11:46 Эстебан Окон объявил, что остаётся в «Форс Индия» на сезон-2018
11:36 Ферстаппен: Феттель не извинился за аварию
11:06 Петров: столкновение на старте ГП Сингапура — это просто стечение обстоятельств
10:25 Хэмилтон: приближусь ли я к рекорду Шумахера? Кто знает
09:59 Хэмилтон посоветовал болельщику Феттеля купить очки
00:58 Йос Ферстаппен: нельзя винить Макса, Феттелю следует быть аккуратней
18 сентября 2017, понедельник
23:54 Алонсо: надеюсь, достигну соглашения с «Маклареном»
22:38 Росси провёл частные тесты в Мизано и надеется вернуться на Гран-при Арагона
21:54 Гран-при Аргентины может вернуться в календарь Формулы-1 в 2019 году
21:14 Хауг: Формула-1 прекрасно подойдёт «Порше»
20:15 Арривабене: борьба для «Феррари» не закончена
18:59 Хэмилтон: Ферстаппен был у Феттеля в слепой зоне
18:11 Хэмилтон: старт с места в Сингапуре был правильным решением
17:12 Риккардо: при старте за сейфти-каром аварии в первом повороте не было бы
16:54 Уэббер: смешно, что стюарды никого не наказали
16:05 Джек Эйткен и Сергей Сироткин протестируют болид «Рено» E20 в Хересе
14:38 Русинов: неисправность мотора лишила шансов на борьбу за место в топ-3
14:24 «Хонда»: «Макларену» было тяжело адаптироваться к изменениям
14:06 Под конец гонки в Сингапуре у Боттаса возникли проблемы со зрением
13:45 Отец Палмера подтвердил, что его сын нацелился на место в «Уильямсе»
12:59 Хэмилтон: по ходу гонки в Сингапуре держал в памяти аварию Сенны в Монако
12:12 Алонсо желает вернуться к нормальному положению вещей с «Маклареном»
11:32 Булье: с 2019 года «Макларен» будет, по сути, заводской командой
11:17 Вольф: сход «Феррари» в Сингапуре ещё не предопределил судьбу титула
10:03 Вильнёв: Феттель сам виноват в сходе на старте Гран-при Сингапура
09:39 Труэкс выиграл гонку NASCAR Cup в Чикаго
09:22 Джозеф Ньюгарден стал чемпионом IndyCar
00:33 В «Феррари» не стали удалять спорный твит про аварию на старте
00:25 «Ред Булл»: Риккардо испытывал проблемы с коробкой передач и мог сойти
00:20 Впервые в истории два гонщика «Феррари» сошли на первом круге
17 сентября 2017, воскресенье
23:10 Квят: я очень расстроен, но так бывает
22:25 Боттас: при нормальных условиях было бы очень трудно попасть на подиум
21:45 Тост: благодаря успеху Сайнса все в «Торо Россо» сейчас счастливы
21:07 Вандорн: седьмое место – лучшее, на что я мог рассчитывать
20:19 Абитебуль: Джолион проехал безошибочную гонку, а перед Нико я должен извиниться
20:13 Хюлькенберг: ты упорно работаешь по ходу уик-энда, а потом происходят такие вещи
20:12 Сайнс: не думаю, что это была моя последняя гонка в составе «Торо Россо»
Все новости RSS
Партнерский контент