Вильнёв — о шансах Феттеля на титул: есть ещё 6 гонок, многое может произойти

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мыслями относительно борьбы за титул в нынешнем чемпионате. По словам канадца, сход Феттеля на Гран-при Сингапура всё же не лишает его шансов на победу в общем зачёте.

«Стоило ли наказывать Феттеля за инцидент в Сингапуре? Думаю, он сам себя достаточно наказал. В Сингапуре был этап, на котором „Феррари“ должна была набрать много очков, так что это тяжёлая потеря для Феттеля и команды, но в чемпионате пройдёт ещё 6 гонок, всё может произойти. Что-то может сделать и Льюис. Просто расслабьтесь», — цитирует канадца Autosport.